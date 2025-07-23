Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar pahalıya patladı: Türkiye’ye 1 milyar dolarlık ceza!

Türkiye-Irak arasında 1973'te imzalanan ve 1975 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan petrol boru hattı anlaşması 2026'da sona erecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla; 1975 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan 1973 Tarihli Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve sonraki tarihlerde onaylanan ham petrol boru hattı protokolü, mutabakat zaptı ile ek anlaşmaların 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sona erdirilmesine karar verildi.

“CEZAYI BECERİKSİZ YÖNETİCİLER ÖDESİN”

"Türkiye’nin anlaşmaya aykırı olarak merkezî hükümetin bilgisi dışında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile petrol taşıma faaliyetlerine giriştiği ve Irak merkezi yönetiminin durumu öğrendikten sonra Türkiye’yi dava ettiği"ni söyleyen Yavuzyılmaz, bu dava sonucu Ankara’nın 1 milyar dolarlık bir cezaya çarptırıldığını söyledi.

Bunun üzerine Türkiye’nin anlaşmadan çekilmeye çalıştığını ekleyen Yavuzyılmaz, 2026 yılında 50 yıllık anlaşmanın iptal olmasına karşın cezanın olduğu gibi durduğunu belirtti, AKP’lilere tepki göstererek “Cezayı beceriksiz yöneticiler ödesin” dedi.