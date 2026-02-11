Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti: Hangi bakanlar değişti? Hangi bakanlıklara hangi isimler geldi?

Yeni kabine değişikliği, 11 Şubat 2026 tarihli ve 33165 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla resmiyet kazandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar doğrultusunda iki bakanlıkta görev değişimi gerçekleştirildi. Peki, Hangi bakanlar değişti? Hangi bakanlıklara hangi isimler geldi?
HANGİ BAKANLIKTA KİM GÖREVE GELDİ?
Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda iki kritik bakanlıkta isim değişikliği yapıldı.
Değişen Bakanlıklar
Adalet Bakanlığı: Yılmaz Tunç yerine Akın Gürlek
İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya yerine Mustafa Çiftçi
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ 67. TÜRKİYE HÜKÛMETİ
Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran 2023 – görevde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz 4 Haziran 2023 – görevde
Adalet Bakanı: Akın Gürlek 11 Şubat 2026 – görevde
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş 4 Haziran 2023 – görevde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan 4 Haziran 2023 – görevde
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum 2 Temmuz 2024 – görevde
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan 4 Haziran 2023 – görevde
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar 4 Haziran 2023 – görevde
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak 4 Haziran 2023 – görevde
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek 4 Haziran 2023 – görevde
İçişleri Bakanı: Mustafa Çiftçi 11 Şubat 2026 – görevde
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy 4 Haziran 2023 – görevde
Millî Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin 4 Haziran 2023 – görevde
Millî Savunma Bakanı: Yaşar Güler 4 Haziran 2023 – görevde
Sağlık Bakanı: Kemal Memişoğlu 2 Temmuz 2024 – görevde
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır 4 Haziran 2023 – görevde
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı 4 Haziran 2023 – görevde
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat 4 Haziran 2023 – görevde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu 4 Haziran 2023 – görevde