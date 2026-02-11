Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti: Hangi bakanlar değişti? Hangi bakanlıklara hangi isimler geldi?

Yeni kabine değişikliği, 11 Şubat 2026 tarihli ve 33165 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla resmiyet kazandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar doğrultusunda iki bakanlıkta görev değişimi gerçekleştirildi. Peki, Hangi bakanlar değişti? Hangi bakanlıklara hangi isimler geldi?

HANGİ BAKANLIKTA KİM GÖREVE GELDİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda iki kritik bakanlıkta isim değişikliği yapıldı.

Değişen Bakanlıklar

Adalet Bakanlığı: Yılmaz Tunç yerine Akın Gürlek

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya yerine Mustafa Çiftçi

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ 67. TÜRKİYE HÜKÛMETİ

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran 2023 – görevde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz 4 Haziran 2023 – görevde

Adalet Bakanı: Akın Gürlek 11 Şubat 2026 – görevde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş 4 Haziran 2023 – görevde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan 4 Haziran 2023 – görevde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum 2 Temmuz 2024 – görevde

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan 4 Haziran 2023 – görevde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar 4 Haziran 2023 – görevde

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak 4 Haziran 2023 – görevde

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek 4 Haziran 2023 – görevde

İçişleri Bakanı: Mustafa Çiftçi 11 Şubat 2026 – görevde

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy 4 Haziran 2023 – görevde

Millî Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin 4 Haziran 2023 – görevde

Millî Savunma Bakanı: Yaşar Güler 4 Haziran 2023 – görevde

Sağlık Bakanı: Kemal Memişoğlu 2 Temmuz 2024 – görevde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır 4 Haziran 2023 – görevde

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı 4 Haziran 2023 – görevde

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat 4 Haziran 2023 – görevde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu 4 Haziran 2023 – görevde