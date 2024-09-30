Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 16:33

Kabine Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 15.36'da başlayan toplantıda bakanların kendi alanları ile ilgili sunum yapacağı belirtildi. Ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ana gündem maddesi olacak. Toplantıda, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için diplomatik adımların yanı sıra enflasyonla mücadele ve dar gelirli kesimlerin alım gücünü artırma çabaları da değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. (


Etiketler: #Cumhurbaşkanlığı #Kabine Toplantısı

İlgili Haberler

Kabine 'Lübnan' gündemiyle toplanıyor: İşte Erdoğan'ın masasındaki başlıklar...

Kabine 'Lübnan' gündemiyle toplanıyor: İşte Erdoğan'ın masasındaki başlıklar...
Gölge kabine farklı illerde toplanacak, program çalışması mayısa kadar bitecek

Gölge kabine farklı illerde toplanacak, program çalışması mayısa kadar bitecek
Suriye'de yeni kabine açıklandı

Suriye'de yeni kabine açıklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler