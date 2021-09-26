Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: İşte muhtemel gündem maddeleri
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından yarın toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüs salgını olacak. Kabine toplantısında ayrıca dış politikanın öne çıkan başlıkları da değerlendirilecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısının ana gündem başlıkları koronavirüs salgını, terörle mücadele, Afganistan ve Suriye'deki gelişmeler olacak.
Salgında yeni vaka sayılarının 30 bin sınırına dayanmasının ardından yeni tedbirlerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu.
Bir süredir lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması ve test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemlerin alınabileceği de iddia ediliyor.
Erdoğan cuma günü, "Yeni tedbir olacak mı?" sorusuna, Bilim Kurulunu işaret edip, "Konuyu farklı bir yere taşımamız gerek" sözleriyle yanıt vermişti.
Kabine'de bu konunun ele alınması ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.
DIŞ POLİTAKANIN SICAK BAŞLIKLARI DA ELE ALINACAK
Afganistan'da başlayan Taliban dönemi ve göç tehlikesi ile
Suriye'nin İdlib kentindeki son gelişmeler masaya yatırılacak.
Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da kabinenin gündeminde olacak.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi ve bir açıklama yapması da bekleniyor.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması
- Damat rica etti Bakan Koca reddetti
- Erdoğan'ın ABD ziyareti hüsran...
- Belediye başkanı Diyanet eleştirisini engelledi
- Babacan'dan Bahçeli'ye sert sözler
- AKP'li isim, iki zincir marketi isim verip hedef aldı
- Genç futbolcu yaşamını yitirdi
- Kulislerde 'Akşener' hareketliliği
- CHP, Akşener'in adaylığı için ne dedi?
- Erdoğan'dan 'barınamıyoruz' diyen öğrencilere