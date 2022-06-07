Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 10 ilin müftüsü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 1 il müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti.

AA
07 Haziran 2022 Salı, 00:41
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 10 ilin müftüsü değişti
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.

Buna göre, Bartın Müftülüğüne Van Müftüsü Ömer Keskin, Van Müftülüğüne Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Gümüşhane Müftülüğüne Hüseyin Gün, Ankara Müftülüğüne Adana Müftüsü Hasan Çınar, Adana Müftülüğüne Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, Adıyaman Müftülüğüne Şırnak Müftüsü Mehmet Taştan, Şırnak Müftülüğüne Ahmet Dilek, Mersin Müftülüğüne Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Kırklareli Müftülüğüne Kars Müftüsü Yusuf Eviş ve Kars Müftülüğüne ise Hamza Bayram getirildi.


Müftü Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı Kararı Recep Tayyip Erdoğan

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