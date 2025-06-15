Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan'ın ayakkabısına açıklama: 'Tamamen yerli bir üreticinin ürünü'

Erdoğan’ın katıldığı bir programda giydiği takım elbise ve ayakkabılar, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Erdoğan’ın yeni tarzı kadar giydiği ürünlerin fiyatları da sosyal medyada konuşulurken, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez bu konuda dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

Çömez'in paylaşımı şöyle idi:

DMM'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama ise, ürünün fiyatının 5 bin 500 Avro olduğuna yönelik iddialar reddedilerek, ayakkabının yerli bir üreticiden olduğu belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5.550 Euro olduğu” yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür.

Sayın Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı, iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmayıp, tamamen yerli bir üreticinin ürünüdür. Dolayısıyla ayakkabının iddia edilen marka veya fiyatla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milli sanayimizin gelişimine liderlik etmekte, Türkiye’nin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımları desteklemektedir."