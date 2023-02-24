Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın seçim tarihini ABD basınında duyurdu

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 14:54

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 14:54

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International’dan Becky Anderson'ın konuğu oldu. Kalın, 6 Şubat’ta Maraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle 20 Şubat'ta Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8’lik depremler ve yaklaşan seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Becky Anderson'ın sorularını yanıylayan Kalın, Türkiye'den deprem felaketi için 'tüm kaynaklarını seferber ettiğini' ifade etti.

"Dairelerle dolu 100 binden fazla bina ya yıkıldı ya da hasar aldı" diyen Kalın, "Tüm önlemleri alıyoruz. Hali hazırda afet bölgesinde 300 binden fazla çadır kurduk. Her gün on binlerce çadır, konteyner, prefabrik ev ve başka geçici konaklama sağlıyoruz. Tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası süreçte yapılan eleştirileri dikkate aldıklarını savunan Kalın, “Tabii ki her zaman daha iyisi yapılabilir. Buna şüphe yok. Endişelerini dile getirenler haklılar. Bunu oldukça ciddiye alıyoruz. Uzmanları, bilim insanlarını, sismologları, jeoteknisyenleri dinliyoruz. Yeni şehirlerimizi bilimsel kriterlere göre inşa edeceğiz. Buna şüphe yok" ifadelerini kullandı.

SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

Kalın, seçim tarihi ile ilgili tartışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda son sözün Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) olduğunu kaydeden Kalın, "Cumhurbaşkanı bu kararı kendi başına alamaz. Meclis'in bir karar, görüş bildirmesi gerek. Ama günün sonunda Yüksek Seçim Kurulu etkilenen 10 şehirde seçim olup olmayacağına karar verecek" dedi.

"2 milyondan fazla kişi bölgeden ayrıldı" diyen Kalın, "Gittikleri yerde nasıl oy verecekler gibi teknik sorunlar var. Ancak eğilim, önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça vaktinde, mayısta yapılması yönünde” ifadelerini kullandı.