Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türk-Amerikan ilişkilerini karşılıklı çıkar ve saygı temelinde geliştirebiliriz

18 Nisan 2022 Pazartesi, 08:51

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikan kongre üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alınırken enerji güvenliği, savunma iş birliği, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi.

Türk heyetinde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la birlikte Ankara milletvekili Ali İhsan Arslan da yer aldı. ABD heyetinde Senatörler Richard Shelby, Debra Fischer, Roger Marshall, Thomas Tuberville, Temsilciler Meclisi üyeleri Norvell Kay Granger, Jerry Carl ile bazı yetkililerin yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.



'YAPTIRIM UYGULANMASI MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk-Amerikan ilişkilerinin köklü bir geçmişi olduğuna değinerek, münasebetlerin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye’nin NATO üyesi olmasıyla daha da güçlendiğini ve bugüne kadar stratejik müttefiklik çerçevesinde devam ettiğini belirtti.



İbrahim Kalın, Türk-Amerikan ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde geliştirilebileceğini belirterek "Çıkarlarımızı ve bakış açılarımızı birbirine yakınlaştırmak için iki ülke arasındaki ortak stratejik konulara odaklanmalıyız. NATO üyesi ülkelerin birbirine yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuna aykırı. Bölgemizde yaşanan gelişmeler iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi için fırsatlar sunmakta" açıklamasında bulundu.

'HEDEF 100 MİLYAR DOLAR'

İbrahim Kalın, bazı konulardaki fikir ayrılıklarına rağmen mevcut ilişkilerde de stratejik iş birliği ve çıkarın öne çıktığını söyleyerek, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland'ın Türkiye ziyaretiyle yeni stratejik diyalog mekanizmasını başlatmaktan memnun olduklarını ifade etti.

Kalın, "Türk-Amerikan ilişkilerini karşılıklı çıkar ve saygı temelinde geliştirebiliriz" dedi. Kalın ayrıca, İki ülkenin ortak ticaret hacminin 30 milyara dolara yakın olduğunu vurgulayarak, ancak bunun yeterli olmadığını, hedefin 100 milyar dolar olduğunu kaydetti.

YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ VURGUSU

İbrahim Kalın, Rusya'nın, Ukrayna'ya açtığı savaşın çok şeyi değiştireceğini belirterek, "Yeni bir çağa, soğuk savaşa giriyoruz, gelecekteki etkilerine hazırlanmalıyız. Gıda, enerji, siber güvenlik ve pek çok konuda hazırlanmalıyız" diye konuştu. Kalın, savaşı bitirmek için tarafları Antalya ve İstanbul'da iki önemli toplantıda ağırladıklarını söyleyerek, görüşmeler sonrası umutlu olduklarını ancak şu an durumun nispeten güçleştiğini ifade etti.

İbrahim Kalın, Montrö Sözleşmesi çerçevesinde, savaş gemilerinin Karadeniz'den uzak kalmalarını sağlayarak risklerin azalmasına yardımcı olduklarını dile getirdi.

'TÜRKİYE, NATO'NUN SADIK BİR ÜYESİ'

ABD'li Senatör Richard Shelby, Türkiye'nin, ABD için önemli bir dost olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye, ABD için çok önemli bir dost ve biz de bu dostluğu, ticari, diplomatik ve askeri ilişkiler bağlamında desteklemek için buradayız. Türkiye geçmişte ve günümüzde NATO'nun sadık bir üyesi. Bu bizim saygı duyduğumuz bir durum" dedi.