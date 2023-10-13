Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İzmir’de... İşte kapanacak yollar

Yayınlanma: 13.10.2023 - 11:12

Güncelleme: 13.10.2023 - 11:12

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 58.’si beşinci etabı olan Bodrom-Selçuk parkuru start aldı.

İzmir-Aydın Devlet Kara Yolu'nda Aydın Ortaklar Mahallesi'nden Selçuk Meryem Ana Kavşağı'na kadar olan güzergah, her iki yönlü araç trafiğine kapatılacak. Pamucak Kavşağı'ndan Selçuk istikametine trafik akımı verilmeyecek.

Çamlık Kuşadası Kavşağı, araç trafiğine kapatılacak. Kuşadası istikametinden gelen trafiğin, İzmir-Aydın Devlet Kara Yolu'na akmasına müsaade edilmeyecek.

Selçuk Atatürk Caddesi, Meryem Ana Kavşağı'ndan Şirince Işıklı Kavşağı'na kadar; Atatürk Caddesi Zeytinköy Kavşağı'ndan Dr. Sabri Yayla Bulvarı Efes Alt Kapı (Tusan) Kavşağı'na kadar araç trafiğine kapatılacak. Trafik akımı, şehir içi alternatif yollardan sağlanacak.

İzmir-Aydın Devlet Kara Yolu'nda Torbalı'dan Selçuk istikametine gelen trafik akımı, Selçuk girişinden Zeytinköy istikametine verilecek. Trafik akımı Selçuk-Seferihisar yoluna yönlendirilecek. Bu güzergahlarda araç park etmeye müsaade edilmeyecek.

SELÇUK-MANİSA-İZMİR ETABI

Turunun yarın (14 Ekim) yapılacak Selçuk-Manisa-İzmir etabında ise Selçuk Meryem Ana Kavşağı'ndan ve Pamucak Kavşağı'ndan Selçuk merkezine trafik akımı verilmeyecek. Atatürk Caddesi araç trafiğine kapatılacak.

İzmir-Aydın Devlet Kara Yolu Ödemiş/Tire Kavşağı'nda, Torbalı ve Tire ilçeleri istikametine araç trafiğine kapatılacak. Torbalı istikameti gidiş yönünde, Kemalpaşa Kavşağı'na kadar akım verilmeyecek. İzmir-Ankara Devlet Karayolu Sütçüler Kavşağı ile Halil Beyli Kavşağı arası İzmir'den Turgutlu istikametine araç trafiğine kapatılacak.

Trafik akımı Torbalı Otoyol bağlantı kolundan İzmir-İstanbul Otoyolu'na yönlendirilecek.

İzmir-Manisa Devlet Kara Yolu Sabuncubeli Tünelleri'nden İzmir yönüne Karaçam Köy girişi, Karaçam Caddesi, Kayadibi Caddesi, 456. Sokak, 31. Sokak, 57. Topçu Tugayı önünden Evka-4 istikameti, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, 462. Sokak, 477. Sokak ve bağlantılı cadde ve sokakları araç trafiğine kapatılacak.

Bornova İstiklal Caddesi ile Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndan itibaren Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ve Evka-4 istikameti ile bağlantı kolları, Taşkent Kavşağı (Otoyol inişi), Bayraklı Manas Bulvarı, Smyrna Meydanı ile Altınyol Caddesi istikametleri, Anadolu ve Altınyol Caddesi deniz tarafı (Konak istikametine gidiş tarafı) ile bağlantı kolları araç trafiğine kapatılacak.

Trafik akımı, Anadolu Caddesi Soğukkuyu Mevkisi'nden Meles Deltası istikametine kadar gidiş ve geliş olarak kara tarafından verilecek.

Karşıyaka Yalı Bulvarı girişi ile Yunuslar Kavşağı arası ve bağlantılı sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergahlar üzerinde park etmeye müsaade edilmeyecek.