Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı günde 59 milyon TL harcadı: ‘Parayı geçime harcayın’

Yayınlanma: 20.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanlığı 2025’in ilk çeyreğinde toplam 3.63 milyar TL, İletişim Başkanlığı ise 1.57 milyar TL harcadı. Bu harcamalar ortalama olarak günde 59 milyon TL’yi, saatte 2.50 milyon TL’yi, dakikada 44 bin TL’yi buluyor. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, bu sayıların saatte 120 asgari ücret, dakikada ise iki asgari ücrete denk geldiğini vurgulayarak “Millet kuru ekmeğe mahkûm edilmişken Saray ve Saray’a özenen küçük saray her gün 59 milyon lira harcıyor. Bu, halkın sırtından yürütülen bir lüks seferidir” dedi.

CHP’li Gülcan Kış, açıklamasında bütçenin halk için değil, Saray ve Saray’ın kara propaganda aygıtları için kullanıldığını vurgulayarak; “1 günde harcanan bu parayla her gün 2 bin 686 asgari ücret ödenebilir, her gün 1000 öğrenciye ‘1 yıllık’ burs sağlanabilir, her gün 25 bin kişinin bir aylık gıda ihtiyacı karşılanabilirdi. Ama ne oldu? Bu para reklam filmlerine, sosyal medya kampanyalarına, trol ordularına harcandı. Halktan topladığınız vergiyi, halkın yaşamını iyileştirmek için değil, kendi iktidarınızı parlatmak için kullandınız. Halkın parasını algıya değil, geçime harcayın” diye konuştu.

‘ALGI DEVLETİ KURDULAR’

İletişim Başkanlığı’nın asli görevini aşan bir yapıya dönüştüğünü belirten Kış, “Bu kurum yol yapmaz, okul açmaz, çiftçiye destek vermez. Ama üç ayda 1.57 milyar TL harcamayı çok iyi bilir. İletişim mi, yoksa imaj operasyonu mu? Bu parayla 1000 öğrenciye burs verilebilirdi, siz sadece tweet attınız. Neresinden bakarsanız bakın, üç ayda 1.57 milyar TL resmen buharlaştı. Bu artık bir iletişim kurumu değil, halkın alın teriyle kurulan bir algı mekanizmasıdır. Kamuda tasarruf tedbirleri yine sözde kaldı. Vatandaş kemer sıkarken, tasarruf Saray’ın yüksek duvarlarını aşamıyor. Halkın parasıyla halk değil, Saray yaşıyor. Bu düzen değişene kadar susmayacağız” ifadelerini kullandı.