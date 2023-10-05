Cumhuriyet 15 Temmuz’da duyurmuştu: Diyanet yurtdışında FETÖ’yü ‘unutmuş’!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 13:42

Güncelleme: 05.10.2023 - 13:45

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın katıldığı bir televizyon programında Diyanet’in yurtdışı hutbelerinde ‘FETÖ’ ifadesini kaldırdığına ilişkin konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Cumhuriyet de 15 Temmuz 2023’te yaptığı haberle söz konusu durumu gündeme getirmişti.

Yaycı yaptığı konuşmada “Diyanet başta Fransa, Almanya, Danimarka, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Hollanda olmak üzere 15 Temmuz hutbelerinde "FETÖ" ifadesini kaldırmış, hatta Hollandaca hutbelerde "15 Temmuz" ifadesini de kaldırmış! Hutbelerde FETÖ ifadesi geçerse FETÖCÜ'ler şikayet eder ve dernekler zarar görür denilerek FETÖ ifadesi kullanılmadıysa "Ermeni Soykırımı yoktur" demenin suç olduğu ülkelerde de "Ermeni Soykırımı vardır mı" denilecek? FETÖ ifadesi kullanıldı diye işlem yapılırsa da Türkiye bu devletlere; "benim bu kurumlarıma iç hukuk bahanesiyle FETÖ dedirtmiyorsanız ve işlem yapıyorsanız biz de şu andan itibaren sizin Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşlarınızın faaliyetlerini yasaklıyoruz" demesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in dikkat çektiği haberde ise “15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı de kalkışmanın 7. yıldönümünde, cuma hutbelerinde 15 Temmuz’u konu edindi. Ancak Türkiye’deki ve yurtdışındaki hutbelerde farklı ifadeler kullanıldı. Buna göre Diyanet’in Türkiye’deki hutbelerinde “FETÖ” ifadesi kullanılırken yurtdışındaki hutbelerde FETÖ denilmemesi dikkat çekti” ifadeleri yer aldı.

Çok sayıda yurttaş, Yaycı'nın konuşmasının yer aldığı sosyal medya paylaşımında Diyanet'in bu uygulamasına tepki gösterdi.