Cumhuriyet, 99. yaş gününü kutladı: Uğur Mumcu'nun yolundan dönmeyiz

Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 03:50

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu yüce önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını verdiği Cumhuriyet gazetesi, 99. kuruluş yıldönümünü Ankara’da siyasilerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla kutladı. Gazetenin Ankara Bürosu’nda yapılan kutlamada Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, “Bu gazete hükümet gazetesi değil, Aydınlanma devrimlerinin gazetesidir. 99 yıl boyunca bu fikirle yürütüldü ve yürütülmeye devam ediyor. Uğur Mumcu’nun yolundayız. Bu yoldan dönmeyiz. Kaleyi bırakmak yok” dedi.

‘KURULUŞU DA BİR DESTAN’

Adını Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu yüce önder Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği, Yunus Nadi’nin kurucusu olduğu gazetemiz Cumhuriyet, 99. kuruluş yıldönümünü Çankaya Abidin Daver Sokak’taki Ankara Bürosu binasında kutladı. Kutlamada açıklama yapan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, “Bu 99 yıl Babıali’den ne gazeteler geldi geçti. Hayatları bitti veya başka yönlere evrildi. Ama Cumhuriyet gazetesi öyle değil. Aslında Cumhuriyet gazetesinin kuruluşu da bir destandır” dedi.

‘KALEYİ BIRAKMAK YOK’

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile Yunus Nadi’nin dostluğuna değinen Coşkun, “7 Mayıs 1924’te Cumhuriyet’in ilk sayısı çıktı. Birinci günkü baş makale beni her zaman şaşırtmıştır. Mustafa Kemal, ‘Bu gazete hükümet gazetesi değil, Aydınlanma Devrimlerinin gazetesidir’ diyor. 99 yıl boyunca bu fikirle yürütüldü ve yürütülmeye devam ediyor. Yunus Nadi, Nadir Nadi, İlhan Selçuk ve araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’nun yolundayız. Bu yoldan dönmeyiz. Kaleyi bırakmak yok” diye konuştu.

İnternet gazeteciliğinin önemine de vurgu yapan Coşkun, “2018’den beri internet gazetemizi sürdürüyoruz. Şu an günde 2 milyon 500 bin kişi ‘cumhuriyet.com.tr’ye tıklıyor. Avrupa’daki internet gazeteciliğini inceleyen bir kuruluş var. Bu kuruluşun incelemelerine göre gazetemiz, Türkiye’deki gazeteler içinde en güçlü ilk 5 bin içine girdi. Beğenilirlik ve inanılırlık yönünden birinciyiz. Yeni 99. yıllara yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

OKURLARIMIZDAN DESTEK



Törende Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve gazetemizin yazarı Işık Kansu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hamdi Yaver Aktan, Mali ve İdari İşler Müdürü Osman Özer, Reklam Genel Müdürü Esra Bozok, Ankara Mali ve İdari İşler Müdürü Mahmut Soyuer, gazetemizin yazarı Mustafa Balbay, Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, Cumhuriyet okurları ile bir araya geldi.

Kutlamaya eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Metin Özer, 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, CUMOK Ankara’yı temsilen Necdet Özer ve Kezban Gökçeoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Başkan Yardımcısı Sinan Kavak, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Mücteba Bilici, eğitimci Niyazi Altunya ve Erdal Atıcı, Fatoş Abla Koleji Mezunları, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, Büro İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Atatürkçü Düşünce Derneği Kültür Sanat Kurulu Sekreteri Ali Nihat Yavşan, tarihçi Halil Özcan, ressamlar Özlem Cebecioğlu ve Ayla Aksoy ile Celal Binzet, avukat Musa Toprak ve İlayda Toprak, Banu Salman, küratör Güven Baykan ile pek çok Cumhuriyet okuru katıldı.