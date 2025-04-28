Cumhuriyet alandan bildiriyor... Liseliler haksızlığa karşı eylemde: Üniversitelilerden, eyleme büyük destek

İktidarın giderek artırdığı sert tutumuna karşı Türkiye'nin farklı kesimlerindeki direniş ve sokak eylemleri devam ediyor.

Cumhuriyet alandan bildiriyor... Liseliler haksızlığa karşı eylemde: Üniversitelilerden, eyleme büyük destek
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Erdem Öktem / Muhabir
Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:00

Lise öğrencileri, proje okul olarak anılan Anadolu liselerinde yüzlerce öğretmenin zorunlu tayin edilerek adeta sürgüne gönderilmesi ve kimi öğretmenlerin herhangi bir okul kadrosuna alınmayarak kadro dışı kalmasına itiraz etmek için bugün Beşiktaş meydanında bir araya geldi.

Öğrenciler, "Önlem almamayı seçen bu düzen, direnişimizin baş nedenidir" sloganıyla meydanı doldurdu.

Liseli öğrencilere, üniversiteli büyükleri de destek verdi. Liseliler, polis anonsunu yuhaladı.

Fotoğraflar: Vedat Arık


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