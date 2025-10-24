Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray ve metro ücretsiz olacak

Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray ve metro ücretsiz olacak

24.10.2025 09:16:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray ve metro ücretsiz olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı toplu taşıma hatları ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre; 29 Ekim 2025 Çarşamba günü yurttaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, SirkeciKazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepeİstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #toplu ulaşım