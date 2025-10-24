Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre; 29 Ekim 2025 Çarşamba günü yurttaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.
Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray ve metro ücretsiz olacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı toplu taşıma hatları ücretsiz olacak.
24.10.2025 09:16:00
ANKA
