Cumhuriyet Bayramı’nda toplu ulaşım 1 kuruş

27 Ekim 2022 Perşembe, 12:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde, 29 Ekim Cumartesi günü yapılacak kutlamalara İzmirlilerin katılımı kolaylaştırmak için toplu ulaşım tarifesini 1 kuruş yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, metro, tramvay ve İZDENİZ, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü boyunca 4736 sayılı yasa gereği sembolik ücretle hizmet verecek. Uygulama, havalimanı, baykuş, bilet 35, kontörlü ulaşım kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesi dışında kalan tüm seferlerde geçerli olacak.

Öte yandan 26 Ekim 2022 tarihli 6296 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 00.00’dan 24.00’a kadar İZBAN seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.