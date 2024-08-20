Cumhuriyet, Cengiz’in GES projesini gündeme getirmişti: İkinci kez reddedildi

Yayınlanma: 20.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.08.2024 - 04:00

İktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz’e ait Cengiz Elektrik, Elmalı’da gerçekleştirmek istediği GES projesi için 2023’te çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu.

Şirketin 74.93 hektarlık alanda yapmak istediği proje; Antalya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarım arazisinde yapılmak istendiği gerekçesiyle uygun bulunmayarak reddedildi.

Bunun ardından şirket projeyi mera alanı, kuru tarım arazisi ve toprak işlemeli tarıma elverişli araziye taşıdı.

Cumhuriyet, geçen aylarda şirketin 969 milyon 901 bin TL harcayarak yapmak istediği proje kapsamında belirlenen 74.93 hektar yani 105 futbol sahası büyüklüğündeki alana 100 bin adet güneş paneli, 10 evirici ve enerji depolama tesisi kurulmasına karar verildiğini gündeme getirmişti.

Ömrü 49 yıl olarak belirlenen projenin önlisans süresi 30 ay olmak üzere, inşaat çalışmalarının da sekiz ayda biteceği belirtildi. Ancak 25 Temmuz’da halkın katılımı toplantısı için tarih verilen bu proje de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na takıldı.

‘SU ALTINDA KALACAK’

Projeye ilişkin görüş veren Devlet su işleri genel müdürlüğü, “Faaliyet sahasının kuruluşumuza ait mutasavver Elmalı Karagöl Sedde Depolaması Projesi sınırları içerisinde kaldığı ve planlanan GES tesisinin Karagöl taban kotuna yakın kotlarda olduğu ve projemiz hayata geçince alanın su altında kalacağı tespit edildiğinden projenin yapılması genel müdürlüğümüzce uygun görülmemektedir” dedi. Bunun ardından bakanlığa bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ÇED sürecinin sonlandırıldığı belirtildi.

