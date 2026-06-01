Cumhuriyet CHP’deki tazminatsız işten çıkarmaların perde arkasına ulaştı: Çalışanların eşyaları çalındı, 8 ay önce doğum yapan emekçi atıldı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na yönelik verdiği "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, mesaiye tasfiyeyle başladı. Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve gelmesinin hemen ardından, genel merkezde çalışan 24 parti emekçisi tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

8 AY ÖNCE DOĞUM YAPMIŞTI

Parti emekçileri, iş kanununda Kod 48 maddesini ve tazminatsız işten çıkarmayı esas alan bazı maddeler gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığı için tazminatlarını dahi alamadı. İşten çıkarılan 24 kişi arasında fotoğrafçılar, kameramanlar, uzman kadrosunda yer alanlar, çaycılar ve sekreterler bulunuyor. İşine son verilenler arasında sekiz ay önce doğum yapmış bir kadın çalışan da yer alıyor.

'DOLAPLARDAN EŞYALAR ALINDI'

Cumhuriyet işten çıkarılan çalışanlara ulaştı. Yönetim değişimi sırasında baskı gördüklerini iddia eden ve isimlerini vermek istemeyen parti emekçileri butlan sürecinin başlamasıyla, evleri olarak gördükleri partiden şahsi eşyalarını almadan binadan ayrıldıklarını belirtiyor. Yeni yönetimin görevi devralmasıyla birlikte, iddiaya göre çalışanların dolapları açılarak izinleri dahi alınmadan şarj aletleri, kıyafetleri ve kişisel hijyen malzemeleri alındı. Bunu kimin yaptığını bilmeyen parti emekçileri bu konudaki sorularına da yanıt alamadı.

ARKA PLANDA CELAL ÇELİK İDDİASI

İşine son verilen bu isimlerin büyük çoğunluğunun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki genel başkanlık döneminde işe alınan kadrolardan oluşması dikkat çekti. İşten çıkarma işlemleri sürecinin arka planında ise Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Parti Müdürü Özgür Karakoç ve Personel Şefi İbrahim Bekar'ın bulunduğu iddia ediliyor. İddiaları sormak için kendisine ulaştığımız Çelik mesajımıza dönüş yapmadı.

2,5 YILDA 3, 3 GÜNDE 24 KİŞİ

Öte yandan yeni yönetimin bu adımı, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği dönemde bu tarz işlemlerin nasıl yapıldığı sorusunu da akıllara getirdi. Özel göreve geldiğinde, Kılıçdaroğlu döneminde partide çalışan kişilerden sadece üçüyle yollar ayrıldı. Bunlardan birisi Kılıçdaroğlu’nun anonsçusu Barış Bozkurt’tu. Bunun nedeni olaraksa Bozkurt'un, kurultayda Özgür Özel'in müziğinin çalınmaması yönünde talimat verdiği ve demokratik yarışa yetkisini aşarak müdahale ettiği gösteriliyor.

Görevden alınan diğer iki ismin ise Kılıçdaroğlu ile yakın çalışan özel kalem müdürü ve makam şoförü olduğu biliniyor.

CHP YÖNETİMİNDEN KURUMSAL AÇIKLAMA

Konuya ilişkin tepkiler üzerine CHP Genel Merkezi kurumsal bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapılan açıklamada parti genel merkezindeki işten çıkarmalara ilişkin "Şu anda arkadaşlarımızın feshe gerek nedenlerle ilgili bilgileri iki yolla öğrenme şansımız var. Birincisi; parti yöneticilerine küfür, hakaret, tehdit vesaire gibi kurum çalışanı disiplinine uymayacak şeyler yapmışsa. İkincisi ise bu süreçte mazeretsiz ve raporsuz biçimde işe gitmedikleri ve kâğıt üzerinde kadrolu göründüklerine yönelik bir saptama varsa bunda yine bir fesih söz konusu olabilir. Eğer kart basılıyor da basmamışsa, kart basılmış ama fiilen gitmemişse ancak içerideki çalışan arkadaşlar bunun bilgisini verir. İki yılı aşkın süredir genel merkezde değiliz biz. Bu bizim yapabileceğimiz bir saptama değildir" ifadeleri kullanıldı.

'KARNIMIZI AĞRITACAK BİR DURUM YOK'

Sözleşme fesihlerinin yeniden inceleneceğinin altını çizen Sönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Personelin giriş-çıkış sisteminden baktığınız zaman bir yılda mazeretsiz olarak 300 mesai günü var, bunun 285'inde gelmemişse, bu fiili çalışan değildir. Tekrar incelenecek bu işten çıkarmalar. Genel olarak, 'Çalışanın işine son verilsin', Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü olamaz. Genel Merkez'deki idari tasarrufla bunlar yapıldı, benim kendi birimlerimdeki arkadaşlarla ilgili fesih nedenlerini tek tek inceleyeceğim. Gerekirse kendilerini de çağırır, konuşurum. Haklı feshe ikna olamadığımız bir şey varsa, geri döneriz, arkadaşların sözleşmelerini devam ettiririz. Bu gizlice yapılmış bir kıyım, bir operasyon vesaire olmadığı için bizim burada karnımızı ağrıtacak bir durum yok. Kendi birimim için de yeni bir görevlendirme yok."

2 SAAT İÇİNDE 2 AÇIKLAMA

CHP Genel Merkezi tarafından Sönmez aracılığıyla yapılan açıklamanın üzerinden 2 saat geçmeden yeni bir açıklama geldi. Önceki açıklama haksızlık varsa araştıracağız denirken yeni açıklamada haksızlık olmadığının altı çizildi.

Açıklama şöyle: İş akitleri feshedilen personelin bir kısmının fesih nedeni sosyal medyada ve kamuya açık alanlarda parti yöneticilerine yönelik hakaret içeren uygunsuz paylaşımları ve ifadeleridir. Bir diğer fesih nedeni ise iş sözleşmesinin şartlarını (mesaiye devam, talimatlara uymamak vb.) yerine getirmemeleridir.

Parti emekçilerimize yönelik hukuksuz bir işlem olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine.