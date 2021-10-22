'Cumhuriyet Daima V' sergisi Karabağlar'da açıldı

22 Ekim 2021 Cuma, 12:19

Serginin açılışında, 1923 yılında atılan sağlam temelin bugün ülkemizi ayakta tutmaya ve geleceğe umutla bakmamızı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “O gün ortaya konulan temel ilkeler, bugün de aynı sıcaklıkla hepimizi sarmalıyor” dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş koşullarında bile kültür sanattan, kitap okumaktan vazgeçmediğine dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Türkiye Büyük Millet Meclisi de o zor koşullarda açılarak, halk iradesi Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ne yansıtılmıştır. Cumhuriyet, bu anlayış ve temel üzerinde yükselmiştir. Bir toplumun kültür ve sanat olmadan gelişmesi mümkün değildir. Bu nedenledir ki, Cumhuriyetimizin ilanından bu yana dünyaca ünlü bir çok sanatçımız yetişmiş ve yetişmeye devam etmektedir. Cumhuriyet herkese gereklidir ve herşeyimizdir. Ona hep birlikte sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Yaşasın Cumhuriyet!” diye konuştu.

Kültür ve sanatı Karabağlar'ın her yanına yaymak amacıyla çıktıkları yolda önemli hedeflere ulaştıklarını belirten Başkan Selvitopu, “Önümüzdeki pazar günü birkaç noktada kültür ve sanat merkezleri açıyoruz. Özellikle Yıldız Kenter'in adını verdiğimiz Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki tesisimiz, bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracak. Gelecek yıllarda da farklı noktalarda bu merkezlerden açarak, gencinden yaşlısına herkesi kültürle sanatla buluşturacağız. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Küratörlüğünü Aygün Selvitopu ve Gülnur Çavuş'un yaptığı sergi Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Sergi Salonu’nda 19 Kasım'a kadar açık kalacak.

Sergide, sanatçılar Ahmet Dut, Arya Kamalı, Atalay Doğan, Atanur Doğan, Atanur Meriç, Aygün Selvitopu, Deniz Uzunoğlu Aydoğan, Emel Çevikcan, Emirhan Deniz, Erol Meriç, Ghazal Ghasemi İrani, Gülden Gener, Gülnur Çavuş, Hacı Bekir Aslan, Melody Abedi, Mürüvet Başaran Doğan, Necla Pamuk, Nergiz Dürüsel, Nilgün Vural, Oya Yavuz, Ömür Akbay, Özlem Tezcan, Saffet Tuncel, Semra Karacan, Ufuk Alkan, Veysel Seyhan ve Yasemin Ademoğlu'nun eserleri bulunuyor.