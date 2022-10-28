“Cumhuriyet Daima VI” sergisi YKSM'de açıldı

28 Ekim 2022 Cuma, 09:45

Karabağlar Belediyesi, Cumhuriyetimizin 99. yılı kapsamda hazırladığı “Cumhuriyet Daima VI” sergisi, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) törenle açıldı. Törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu'nun yanı sıra, CHP'nin İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, sergide eseri olan sanatçılarla sanatseverler katıldı.

“CUMHURİYET KİMSESİZLERİN REJİMİDİR”

Serginin açılış töreninde konuşan Başkan Selvitopu, Cumhuriyetimizin 100. yılına “1” kaldığını vurgulayarak, “Neredeyse 1 asırlık Cumhuriyetimiz kendi değerleriyle, bakışıyla ayakta kalmaya devam ediyor ve edecek. Cumhuriyet kimsesizlerin rejimidir. Adalettir, hukuktur, saygı, sevgi ve hoşgörüdür. Bunu herkesin çok iyi anlaması gerekir” dedi. Ulusal Kurtuluş Savaşı ve hemen ardından kurulan Cumhuriyetimizin, dünyada emperyalizm kıskacındaki toplumlara örnek oluşturduğunu, onların ulus olma bilincini yeşerttiğini belirten Başkan Selvitopu, “Birçok toplum, yaklaşık 100 yıl önce Anadolu'da yakılan bu ateşin aydınlığından yararlanmıştır” diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi olarak Cumhuriyet anlayışı ve hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını söyleyen Başkan Selvitopu, “Burası da, İzmir'in önemli bir kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vermeye devam edecek. Kültür sanat geliştikçe toplumumuz da değişecek. Sergiye katkı sağlayan tüm sanatçılarımızı kutluyorum. Emeklerinize sağlık! Her zaman olduğu gibi 'Daima Cumhuriyet, Cumhuriyet Daima!' diyerek hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Sanatçılar adına söz alan Faden Suzan Kudsioğlu da, desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür etti. Konuşmaların ardından sergide eseri bulunan sanatçılara katkı belgeleri verildi.

KATKI SUNAN SANATÇILAR

46 sanatçının resim, baskı resim, fotoğraf, geleneksel Türk Sanatları, heykel ve seramik alanında yaptıkları özgün eserlerden oluşan sergi, 30 Kasım 2022 tarihine kadar açık kalacak. “Cumhuriyet Daima VI” sergisine, Alev Akın, Aygün Selvitopu, Aynur Maktal Erbaş, Aysun Oz, Ayten Öğütçü, A. Beyhan Özdemir, Bedri Karayağmurlar, Bengü Bahar, Burçak Güner Gölgeli, Cenk Mısırlıoğlu, Demet Barlas Dayı, Dilşad Atasoy, Ekin Erman, Emrah Akkayüz, Emre Akçay, Ezgi Yüksel, Faden Suzan Kudsioğlu, Filiz Adıgüzel, Gökhan Birinci, Gül Güney, Hatice Aydoğan, Hazbiye Güngörürler, Hülya Yalçın, Hüsnü Gençgönül, Işık Sezer, Lale Temelkuran, Latife Akın, Mehlika Korol, Mehmet Tüver, Nebahat Şakar, Nilgün İleri Köseoğlu, Oktay Değirmenci, Perihan Duran, Reyhan Abacıoğlu, Saliha Bay, Sema Barlas, Sema Gümüş Öğüt, Serdar Yörük, Sevim Çizer, Simge Kalfaoğlu, Tuncay Topçu, Tülay Çelikel, Umut Madran, Yıldanur Ketenci, Yıldız Ersağdıç ve Ziya Başar eserleriyle katkı sundu.