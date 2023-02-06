Cumhuriyet deprem bölgesinde!
Türkiye bu sabah tarihin en büyük deprem facialarından birine uyandı... Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 kenti etkiledi. Onlarca bina yıkıldı, resmi kaynaklardan açıklanan bilgiye göre 1498 yurttaşımız hayatını kaybetti. Cumhuriyet deprem bölgesinde yaşananları aktarmak için muhabirlerini bölgeye gönderdi.
Cumhuriyet Gazetesi merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'yi sarsan depremin ardından muhabirlerini afet bölgesine sevk etti.
Cumhuriyet muhabirleri Selda Güneysu ve Necati Savaş geniş deprem bölgesinden anbean gelişmeleri aktaracak.
Muhabirlerimizin ilk izlenimlerine göre soğukla mücadele ve koordinasyonsuzluk göze çarpıyor.
Telefonla afet bölgesinden izlenimlerini aktaran Güneysu, “Yıkım büyük. Bölgeye ulaşmakta büyük zorluk çekiyoruz. Aracımızla eski yollardan bölgeye ulaşırken aklımıza ilk soru şu oldu: ‘Biz ulaşamıyorsak yardım konvoyları, kurtarma ekipleri nasıl ulaşacak?’ Havanın soğuk olması şartları daha da güçleştiriyor. Deprem alanının son derece büyük olduğunu çok açık gözlemleyebiliyoruz" dedi.
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