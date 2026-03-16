Cumhuriyet Eğitime Katkı Ödülleri için başvuru süresi uzatıldı

Cumhuriyet gazetesinin öncülüğünde düzenlenen “Geleceğin Eğitimi Zirvesi 2026” için geri sayım başladı.

13 Nisan’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenecek etkinlikte verilecek Cumhuriyet Eğitime Katkı Ödülleri için başvuru süresi yoğun ilgi üzerine 1 Nisan’a kadar uzatıldı.

Cumhuriyet’in eğitim alanındaki dönüşüme dikkat çekmek amacıyla düzenlediği zirvenin bu yılki teması “geleceğin meslekleri” olarak belirlendi.

Zirvede yapay zekâ ile dönüşen iş modelleri, 21. yüzyıl becerileri, sürdürülebilirlik odaklı kariyer yolları ve gençlerin kariyer beklentileri gibi başlıklar ele alınacak.

Zirveye Prof. Dr. Erhan Erkut, Prof. Dr. Acar Baltaş, Ümit Boyner, Esin Güral, Emin Çapa ve Özlem Yüzak konuşmacı olarak katılacak. Zirve kapsamındaki Cumhuriyet Eğitime Katkı Ödülleri, eğitim alanında fark yaratan kişi, kurum ve projeleri öne çıkarmayı amaçlıyor.

Başvurular https://geleceginegitimi.net adresinden yapılabiliyor.