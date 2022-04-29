'Cumhuriyet en saygın gazete'
Cumhuriyet gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Cumhuriyet gazetesinin Ege eki, yerel yönetimler ile kamunun iletişiminde vazgeçilmez önemde bir işlev taşımaktadır. Her zaman titizlikle ve dikkatle okuyor, görüş ve eleştirilerinden yararlanıyorum." dedi.
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret etti.
Üç yıllık görev süresinde yaptığı projeleri de anlatan Tugay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsüyle kurulup, Kurtuluş Savaşımızda ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük görevler yüklenen ve bugün ülkemizin en saygın kurumlarından biri olarak yaşayan Cumhuriyet gazetesinin Ege Bölge eki, yerel yönetimler ile kamunun iletişiminde vazgeçilmez önemde bir işlev taşımaktadır. Her zaman titizlikle ve dikkatle okuyor, görüş ve eleştirilerinden yararlanıyorum. Tuncay Mollaveisoğlu ve arkadaşlarına başarılar diliyorum” diye konuştu.
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