Cumhuriyet eşitliktir...Ekrem İmamoğlu, ‘İlham Veren Adımlar buluşmasına katıldı

Ekrem İmamoğlu, ‘İlham Veren Adımlar buluşmasına katıldı.

Gökhan Kam
Yayınlanma: 08.03.2024 - 04:00
Cumhuriyet eşitliktir...Ekrem İmamoğlu, ‘İlham Veren Adımlar buluşmasına katıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğüyle İstanbul Vakfı’nın çatısı altında hayata geçen ‘Büyüt Hayallerini’ projesinin ‘İlham Veren Adımlar Buluşması’na katıldı.

Burada konuşan İmamoğlu, “Biz hep şuna inandık bu ülkenin kurtuluşu, büyümesi, gelişmesi, kalkınması çok önemli. O da ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesillerle geleceği karşılamak.

Cumhuriyet ve gençlik ayrılmaz bir bütündür. Cumhuriyet eğitim seferberliğidir, Cumhuriyet aydınlanmadır, Cumhuriyet cehaletle mücadeledir, savaştır. Cumhuriyet çocuklarımızın dünyadaki çağdaşlarıyla rekabet edebilecek hatta birçok konuda öncü adımlar atabilecek şekilde bilgiyle donatılmasıdır.

Cumhuriyet kadın ve erkek eşitliğidir. Büyüt Hayalleri projesine öncülük eden değerli arkadaşlarımız, özellikle süreci taşıyan, ona öncülük eden ve motivasyonunu hep yükseğe koyan sevgili eşim Dilek’e çok ve içten teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.


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