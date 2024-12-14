Cumhuriyet, Eskişehir’deki altın ve gümüş madenini gündeme getirmişti

Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.12.2024 - 04:00

Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyum atanan ve geçen aylarda Varlık Fonu’na devredilen Koza Altın’ın Eskişehir Sarıcakaya’daki altın ve gümüş madenini Cumhuriyet gündeme getirdi. Şirketin 22 hektarlık alanda yapmak istediği projeye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararına karşı TEMA Vakfı dava açtı. Davaya Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği de müdahil oldu.

PROJE AÇIK VE NET DEĞİL

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği davada, şirketin cevheri zenginleştirmek için neler yapacağına dikkat çekildi. Şirket tarafından hazırlanan dosyanın yedinci sayfasında cevherin zenginleştirme işlemine tabi tutulmayıp doğrudan satılacağı ifade ediliyor. Başka bir sayfasında ise cevherin Kaymaz Altın Madeni İşletmesine taşınarak buradaki siyanürlü havuzda işleneceği belirtildi. Karar verilirken hazırlanan proje dosyasının açık ve net olmadığı, bunun yanında çelişkiler barındırdığı da mahkemece dile getirildi. Projeye verilen onayın hukuka aykırı olduğu belirtildi.

TEMA: ÖNEMLİ BİR ADIM

TEMA Vakfı’ndan yapılan açıklamada “Tarımsal üretim, su varlıkları ve mikroklima yapısıyla adeta bir vaha olan Orta Sakarya Havzası’nın korunması büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle alınan karar, doğal varlıkların korunması yolunda atılmış önemli bir adımdır. İlerleyen süreçte proje hakkında verilmiş olan ‘ÇED gerekli değildir’ kararının da iptal edilmesini diliyoruz” dendi.