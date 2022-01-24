Türkiye onu özlüyor: 'Sistem Uğur Mumcu’yu koruyamamıştır'

24 Ocak 2022 Pazartesi, 15:03

24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu katledilen gazetemiz yazarı Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yıl dönümünde İstanbul'da da anıldı.





'UĞUR MUMCU'YU UNUTTURMAYACAĞIZ'

İstanbul Şişli'de bulunan Uğur Mumcu anıtı önünde toplanan gazetemiz çalışanları, anıta karanfil bıraktı.

Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın burada yaptığı konuşmada, ''Gazetecilik zor meslektir, bedel ödemeyi gerektirir. Bu bedeli de araştırmacı gazeteciliğin bir numaralı ismi canıyla ödemiştir. Sistem Uğur Mumcu’yu koruyamamıştır, kendisi doğruların peşinde koşan bir karakterdir. Atatürkçülüğü ve laikliği sonuna kadar savundu. Uğur Mumcu’yu unutmayacağız, daha da önemlisi unutturmayacağız'' ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Vedat Arık, Kamera: İsmail Bayraktar