Cumhuriyet Gazetesi Emekçi Kadınlar Gününü Kutlar: ‘Cumhuriyet kadınları burada, biz buradayız’

Cumhuriyet gazetesinin emekçi kadınları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajda, "Kadınların gücünü ve katkılarını daima önemsiyor, kadınların özgürlüğü ve eşitliği için mücadele etmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 11:21
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100 yıldır laik ve özgür bir basın geleneğini sürdürerek, ülkemizin demokratik değerlerine ışık tutan bir kurum olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Kadınların gücünü ve katkılarını daima önemsiyor, kadınların özgürlüğü ve eşitliği için mücadele etmeye devam ediyoruz.

Atatürk’ün adını verdiği Cumhuriyet Gazetesi’nin kadrosunun yarısını kadın basın emekçileri oluşturmaktadır.

Genel yayın yönetmenimizin bir kadın olmasından da gurur duyuyoruz.

Geçmişten bugüne, Cumhuriyet Gazetesi kadınların sesini yükseltmeye, haklarını savunmaya ve toplumdaki yerlerini güçlendirmeye devam edecek. Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Gazetesi’nin 100 yılı dönümünde emekçi kadınlar günümüz kutlu olsun!

Cumhuriyet yaşam hakkıdır!


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