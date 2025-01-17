Cumhuriyet Gazetesi Galerisi Antalya Çağdaş Sanatlar Fuarı’nda

Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:44

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:44

Resim, heykel, seramik, baskı ve fotoğraf alanında Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının eserleri Antalya’da Cam Piramit’te sanatseverlerle buluştu. 25’e yakın galerinin 1500’den fazla sanatçının katıldığı fuarın açılışına ilgi yoğundu.

“ANTALYA SANAT İLE TURİZMİNİ ZENGİNLEŞTİREBİLİR”

Cumhuriyet Gazetesi Galerisi de Ressam Ayla Aksoyoğlu küratörlüğünde Celal Binzet, Yusuf Demirtaş, Muhteber Demirtaş, Şahin Ceylan, Mehmet Erbil ve Güven Baykan eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Cumhuriyet Gazetesi Galerisi küratörü Aksoyoğlu, “Cumhuriyet olarak hedefimiz gazete ve kitap yayıncılığı yanında farklı disiplinlere açılmaktı. Ankara’daki galerimizle ve fuar katılımlarımızla plastik sanatlarda ilerlemek üzere çalışıyoruz” dedi. Antalya’nın Türkiye’nin dünyada en bilinen şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Aksoyoğlu, “ Antalya’yı turizmde sadece deniz, kum ve güneş ile ikame edemeyiz. Sanat turizmi vardır ve dünyanın bazı şehirlerine sadece oradaki sanat etkinlikleri, bienalleri, fuarları için gidilir. Mardin’de Döne Otyam sayesinde de kent için bu anlamda önemli bi atılım yapıldı. Antalya sanatla, plastik sanatla bu anlamda kendini zenginleştirebilirse turizm anlamında da zenginleşeceğine inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.

BEDRİ BAYKAM’A ÖDÜL

Ressam ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Bedri Baykam da, fuar açılışında modern resim sanatına katkılarından dolayı ödüle layık görüldü. Baykam, fuara Antalyalılar’ın gösterdiği ilgi karşısında heyecanlandığını söyleyerek, insanların sanatla ilişkisinin Türkiye’nin içinden geçinilen bu zor yıllarda insanların morallerini ve aydınlanmaya olan inançlarının sürmesi için gerekli olduğu belirtti. Cumhuriyet Gazetesi’nin galerisinin de fuarda yer almasını “Nnerede aydınlık ışık varsa cumhuriyet oradadır. Hepimizin övündüğü kurumdur Türkiye tarihinde.” Sözleriyle değerlendirdi.

19 OCAK’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

MSR Fuarcılık ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği ortak projesi olarak hayata geçirilen fuar organizasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Kepez Belediyesi ile Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşti.

Sergilerin yanı sıra panel, söyleşi ve atölyelerin de yapılacağı fuar 19 Ocak akşamına kadar ziyaret edilebilecek.