Konya’daki oto galerici cinayetinde yeni gelişme: Zanlılar tutuklandı

Konya’da bir galericinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya karışan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya’daki oto galerici cinayetinde yeni gelişme: Zanlılar tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:18

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak üzerindeki oto galeriye, 20 Kasım’da akşam saatlerinde gelen oto kiralama işi yapan Süleyman K. ile amcası İbrahim K., iş yeri sahibi Muhammed Paytar ile alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı.

İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, tabancayla vurularak ağır yaralanan Muhammed Paytar hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan Süleyman K., İbrahim K. ve olay sırasında iş yerinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Adliyeye sevk edilen silahlı kavgaya karışan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #konya

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