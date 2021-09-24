Cumhuriyet Gazetesi internet ekibi, etik habercilik eğitimlerinde

24 Eylül 2021 Cuma, 11:24

Cumhuriyet Gazetesi internet portalı 'Etik Haber Üretimi' konusu üzerine geçen üç ay içerisinde üç ayrı eğitim aldı. Gazetecilerin etik haber üretimi, dil ve görsellerin kullanımı konusundaki soruları uzmanlar tarafından yanıtlandı. Haberlerin insan, çocuk ve hayvan hakları odaklı işlenmesi amacı ile uzmanlar aracılığı ile fikirler konuşuldu ve kararlar alındı.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ve HABERCİLİK EĞİTİMİ

İlk olarak 28 Haziran'da Sosyolog Aslı Yıldırım öncülüğünde 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerine Habercilik' eğitimi alındı. Eğitim esnasında geçmiş haberler incelendi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini haberlerin içeriğinde, görsellerde ve başlıklarında nasıl yansıtılması gerektiği konusunda tartışmalar yapıldı.

HAYVAN HAKLARI ODAKLI HABERCİLİK EĞİTİMİ

7 Eylül tarihinde Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve hayvan hakları aktivisti Zülal Kalkandelen öncülüğünde 'Hayvan Hakları Odaklı Habercilik' konusunda eğitim alındı. Hayvanların zarar gördüğü olayların haberleri ve haberin içeriğine konu olduğu olayları aktarmak ile ilgili konuşuldu. Hayvan hakları odaklı haberciliğin etik kuralları üzerinde duruldu.

ÇOCUK HAKLARI ODAKLI HABERCİLİK EĞİTİM

21 Eylül tarihinde Avukat Seda Akço eşliğinde 'Çocuk Hakları Odaklı Habercilik' ve 'Çocuğun Üstün Yararı' konuları hakkında eğitim alındı. Çocukların konu olduğu haberlerde görselin, dilin, başlıkların nasıl kullanılması gerektiği ile alakalı tartışmalar düzenlendi. Çocuğun üstün yararı ilkesine dayanarak haber üretmenin önemi aktarıldı.