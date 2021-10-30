Cumhuriyet Gazetesi, Mavi Vatan Kupası'nda

30 Ekim 2021 Cumartesi, 13:24

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları dün (29 Ekim) Boğaziçi’nde başladı.

'İki kıtada yaşayan şehir' sloganıyla, dünyanın dört bir yanından 95 tekne ve 800'ün üzerinde katılımcıyla düzenlenen ve İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi’nde gerçekleştirilen yarışlar 3 gün sürecek.

İstanbul etabının ilk parkuru olan ‘Cumhuriyet Kupası’, Dolmabahçe Sarayı önünde dün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için yapılan saygı duruşunun ardından başlamıştı ve bu yılkadın yelkenciler ilk kez erkeklerle birlikte yarışlarda yer aldı.

Bugün ise Mavi Vatan Kupası (Ataköy- Yeşilköy-Adalar parkuru) ile devam etti. Mavi Vatan Kupası'nda Cumhuriyet Gazetesi'nin bayrağı da dalgalandı.

Yarışlar 31 Ekim’de yapılacak Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Ataköy- Yeşilköy-Adalar parkuru) ile devam edecek İstanbul etabı 31 Ekim’de yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

Yurt içi ve yurt dışından ekiplerin yoğun ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl ilk kez iki etapta gerçekleştiriliyor. Yarışların ilk etabı 25-27 Haziran 2021 tarihinde Muğla’da 7 ülke, 37 tekne ve 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul etabının ardından iki etap sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak.