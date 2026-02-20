Cumhuriyet Gazetesi Yazarından bomba kulis:

Yaklaşık bir yıldır Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğinde yürütülen, 'Futbolda bahis ve kara para' soruşturmaları kapsamında operasyonlar yapılıyor. Daha önce birçok ünlü futbolcu, menajer ve kulüp yöneticisi bu operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. Son operasyon ise sabah saatlerinde gerçekleşti. Gerçekleşen operasyonda aralarında Süper Lig'de boy gösteren takımların yöneticilerinin de olduğu 36 kişi gözaltına alındı.

'FUTBOLLA SINIRLI KALMAYACAK'

Konuya ilişnkin Cumhuriyet TV yayınına konuk olan, gazetemiz yazarı Arif Kızılyalın gittiği bir basketbol maçında skorun dikkatini çekmesi üzerine kulislerle konuştuğu bilgiyi açıkladı. Kızılyalın "Yarın öbür gün basketbol ve voleybolu konuşursak kimse şaşırmasın. Yılların spor insanı olan bir isim, skoruna çok şaşırdığım bir maçta bana 'Arif bey, sen bahis işlerinin sadece futbol ile ilgili olduğunu mu düşünüyorsun?' dedi. Bana bir duyum geldi geçenlerde, son top atışları... Yenik durumdaki takım pestil olmuş. Kazanan takımın çok rahat sayı atması lazım. Takımda eli en kötü olan oyuncuya veriyorlar topu ısrarla. O çocuk da sallıyor girmiyor, sallıyor girmiyor, nitekim maç alt bitiyor" dedi. Kızılyalın, bilgiler netleşmeden kulüp ya da müsabaka ismi vermeyeceğini belirtti.