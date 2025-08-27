Cumhuriyet gündeme getirdi: MEB 'kıyafet baskısı' iddiasına karşı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda logolu kıyafet kullanımını yasakladıklarını açıkladı. Bu dönem geçerli olan kararın Adıyaman’da ‘esnetildiği’ ortaya çıktı.

Cumhuriyet konunun perde arkasına ulaştı. İddialara göre Adıyaman’da iktidara yakın bir grup esnaf bakanlığın kararının uygulanmaması ve logolu kıyafetlerin kullanılmaya devam edilmesi konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne konuyla ilgili baskı kurdu.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Konunun kamuoyunda gündem olmasının ardından Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

Müdürlükten okullara gönderilen yazıda, Bakanlığın aldığı kıyafet yasağı kuralları anımsatıldı.

Yazıda, "Veliler, özellikle eski kıyafet uygulamasına (logolu, baskılı kıyafet) yönlendirilmemeli; okulun yeni belirlenen desensiz ve logosuz kıyafetlerini de istedikleri yerden temin edebilecekleri hususu açıkça belirtilmelidir" denildi.

Yazıda ayrıca, "Veliler kesinlikle herhangi bir firmaya yönlendirilmemeli, ticari bir bağ kurulmasına mahal verilmemelidir. Okulun herhangi bir yerine firma reklamı niteliğinde kıyafet örnekleri asılmamalıdır" ifadelerine yer verilerek uyarılarda bulunuldu.