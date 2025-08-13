Cumhuriyet gündeme getirdi: 'Zeytin' Nijerya'ya iade edilecek

Yaşam hakları savunucuları, 22 Aralık 2024’te İstanbul Havalimanı’nda yasadışı hayvan ticareti girişimiyle el konulan yavru goril Zeytin için yetkililere çağrıda bulundu.

Uluslararası sözleşmeler gereği yavru gorilin bir hayvanat bahçesinde teşhir edilemeyeceğine dikkat çeken yaşam hakkı savunucusu ve We Animals Hayvan fotomuhabiri Deniz Tapkan, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, “Zeytin’i haziran ayında görmeye gittim. Sürecin uzaması bir tehdit oluşturuyor, yaşamsal önem oluşturuyor. Çünkü bilimsel olarak gelişen bir hayvan, yavru goril. Türdeşlerinin yanında olması gerekiyor” dedi.

ZEYTİN İÇİN YENİ HAMLE

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, "Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)" kapsamında, goril Zeytin'in Nijerya'ya iadesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Zeytin'in iade sürecinin, "tekrar illegal ticarete konu edilmeyeceğinin garanti edilmesi ve sadece gorillerin bulunduğu bir rehabilitasyon merkezinde bakılması" şartıyla başladığı bildirildi.

Zeytin'in, Nijerya'ya iade edildiğinde, hayvanın maruz kaldığı stresin en aza indirilmesi ve iki ülke arasındaki iklim koşullarının uygunluğu gibi temel faktörlerin de dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "Yavru goril Zeytin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) tarafından Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) kurallarına uygun şartlarda yapılacak uçuş planlamasıyla Nijerya'ya iade edilecek" ifadesi kullanıldı.

CITES sözleşmesine göre, gorili ihraç eden ülke, geri talep edebilme hakkına sahip bulunuyor.