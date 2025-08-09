Türkiye’de izole bir ortamda tutulan goril Zeytin için uluslararası iade talebi: ‘Türdeşlerinin yanında olmalı’

Yaşam hakları savunucuları, 22 Aralık 2024’te İstanbul Havalimanı’nda yasadışı hayvan ticareti girişimiyle el konulan yavru goril Zeytin için yetkililere çağrıda bulundu.

Yedi aydan uzun süredir Polonezköy Hayvanat Bahçesi’nde karantinada tutulan yavru gorilin hâlâ Türkiye’de olması, ulusal ve uluslararası düzeyde ciddi kaygıya yol açıyor.

Zeytin, CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) Ek I listesinde yer alıyor ve bu türün ticareti kesin olarak yasak.

Yaşam hakkı savunucuları, Türkiye’nin taraf olduğu bu sözleşme uyarınca, Zeytin’in bir hayvanat bahçesinde sergilenmesinin ya da ülkede tutulmasının hukuki bir ihlal anlamına geldiğini belirtti.

‘NİJERYA’YA DÖNMELİ’

Uluslararası sözleşmeler gereği yavru gorilin bir hayvanat bahçesinde teşhir edilemeyeceğine dikkat çeken yaşam hakkı savunucusu ve We Animals Hayvan fotomuhabiri Deniz Tapkan, “Zeytin’i haziran ayında görmeye gittim. Sürecin uzaması bir tehdit oluşturuyor, yaşamsal önem oluşturuyor. Çünkü bilimsel olarak gelişen bir hayvan, yavru goril. Türdeşlerinin yanında olması gerekiyor” dedi.

Zeytin’in Nijerya’daki primat merkezi olan Drill Ranch’e gönderilmesi gerektiğine değinen Tapkan, “Sorumlular kim? Türkiye ve Nijerya’daki konuyla ilgili bakanlıklar. Dolayısıyla onlardan kamuoyuna açıklama bekliyoruz” diye konuştu.