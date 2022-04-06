Cumhuriyet gündeme getirmişti: CHP’li Kaya’dan Bakan Yanık’a 'Enes Kara' tepkisi

06 Nisan 2022 Çarşamba, 15:41

Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, Nur cemaatine bağlı bir yurtta yaşadığı sıkıntılar, gelecek kaygısı ve ailesinin baskıları nedeniyle yaşamına son vermişti.

YARGITAY 'ENES KARA' DOSYASINI KAPATMIŞTI

Cumhuriyet, Enes Kara olayının araştırılmasına ilişkin Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) ilgili kişiler hakkında yaptığı suç duyurusunda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Vali Toraman ile Yurtlardan Sorumlu Vali Yardımcısı hakkındaki suç duyurusunun işleme konulmamasına karar verdiğini gündeme getirmişti.

Enes Kara dosyasının kapatılmasına ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, "Bizim suçta ve cezada kanunilik ilkemiz vardır. Bir fiilin suç olması için bir takım davranış biçimlerinin, kasıt olacak, sebep-sonuç ilişkisi olacak, somut bir fiilinin olması lazım. Enes Kara intihar eden bir kardeşimiz. Orada bir sorumlunun olması için intihara yönlendiren birinin olması lazım. Ortada bir suçun olmaması bir meselemizin olmadığı anlamına gelmiyor. Bir soruşturma dosyasında takipsizlik kararı verilebilir. Öbür taraftan bu çocukların kendi sosyal çevreleriyle, aileleriyle olan iletişimleri, alınacak tutum, bunların hepsi hepimizin ortak meselesi. Enes Kara noktasında da maalesef böyle bir talihsizliğin olduğunu biliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Bakan Yanık'ın açıklamasına tepki gösterdi. CHP'li Kaya, Yanık’a “Enes’in bıraktığı videoyu hiç seyrettiniz mi?” diye sordu.

"YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMEKTEN KURTULAMAYACAK"

Kaya, şu ifadelere yer verdi:

"Üniversite öğrencisi Enes Kara, kaldığı Nur Cemaati yurdunda yaşadığı baskılara dayanamadığını, psikolojik olarak yıprandığını anlatan bir video bırakıp, yurdun 7. katından atlayarak 11 Ocak 2022’de intihar etmişti. Aradan iki ay bile geçmeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın dosyasını kapattı. Dosyanın kapatılması yargının ne kadar da hızlı hareket ettiğini gösterdi ama biliyoruz ki yargı bu kadar da hızlı hareket etmiyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık da ‘Olayın suç sayılabilmesi için intihara yönlendiren birisinin olması lazım’ açıklamasını yaptı. Sayın Bakan yurt müdürü, yurt sorumluları sorgulandı mı? Kim ya da kimler Enes’e hangi baskıları yaptı araştırıldı mı? Enes’in bıraktığı videoyu hiç seyrettiniz mi? Bunların gözünde, bizim çocuklarımızın canı bu kadar değersiz. Dosyayı bugün dosyaları kapatsanız da yarın Enesleri ölüme sürükleyenler yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacak."