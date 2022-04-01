Cumhuriyet gündeme getirmişti: 'Enes Kara' dosyasının kapatılmasına CHP’den tepki

01 Nisan 2022 Cuma, 10:20

Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, Nur cemaatine bağlı bir yurtta yaşadığı sıkıntılar, gelecek kaygısı ve ailesinin baskıları nedeniyle yaşamına son vermişti.

HKP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Enes Kara olayının araştırılması ve sorumluların yargılanması için harekete geçmişti. HKP avukatları, Nur cemaati yurdu sorumlularının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma”, “İntihara Yönlendirme” ve “Anayasa’nın 2. ve 24. maddesine aykırılık” gerekçesiyle 13 Ocak 2022’de Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

YARGITAY 'ENES KARA' DOSYASINI KAPATTI

HKP'nin suç duyurusunu işleme alan Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ Valisi Toraman ile Yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı hakkındaki dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda üst düzey memur oldukları gerekçesiyle Vali Toraman ile Yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı hakkındaki iddiaların soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığını iddia ederek “İşleme konulmamasına” karar vermesini Cumhuriyet gündeme getirmişti.

"ENES’İN ÖLÜMÜ İNTİHAR DEĞİL CİNAYETTİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yargıtay'ın Enes Kara dosyasını kapatmasına tepki gösterdi. Sözcü'den Evren Demirdaş'a konuşan Ağbaba, şu ifadelere yer verdi:

-Enes Kara'nın intiharı ve acısı hâlâ aklımızda, hâlâ yüreğimizde. Enes ölmeden önce çektiği videoda kaldığı cemaat evindeki yoğun baskıları anlatmış “Burası tüm yaşama sevincimi alıyor, özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim sadece 3 saat” diye psikolojik şiddeti teşhir edip canına kıymıştı. Enes'in ölümü intihar değil, cinayetti. Enes'i devlet, aile, din tacirleri el birliğiyle öldürdüler. Şimdi de Yargıtay'ın kararı ile Enes'i ölüme sürükleyenler, valisinden milli eğitim müdürüne kaçak yurda izin verenler ile tüm sorumlular yargıdan kaçırıldı.

"AİLESİ YALNIZ BIRAKTI, DEVLET YALNIZ BIRAKTI, YARGI KONUYU KAPATTI"

-Biz yıllardır bu kaçak yurtların ve göz ardı edilen yapılanmaların özellikle gençler üzerindeki etkilerini gündeme getirdik ama Enes'i ailesi yalnız bıraktı, devlet yalnız bıraktı, şimdi yargı da konuyu kapattı. Adalet ve vicdan duygusunu yitirmiş, tarikatlara teslim olmuş, Enes gibi binlerce gencimizin ıstırabını yok sayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Arkalarında hangi güç olursa olsun ne Enes'in davasını kapatacaklar, ne de gencecik insanları bizden çalan bu tarikat düzeniyle mücadeleden bizi alıkoyacaklar.

"ENES'İN DAVASI KAPANMAYACAK"

-Açıkça bir kez daha söyleyelim. Enes'in ölümünün sorumlusu gençleri ve çocukları tarikatların eline düşürenler, bu tarikatları besleyip büyütenler ve sapkın fikirleriyle bir kast sistemi kurup gençlerin aklını yıkayan karanlık zihniyetlerdir. Devletin her yanında yapılanmış bir paralel devlet gibi çalışıyorlar. Bir bakıyorsunuz İstanbul Esenler'de bir özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguluyorlar, bir bakıyorsunuz Anadolu'da küçücük çocukları istismar ediyorlar, yangın merdivenlerini kilitleyip gençlerin yanarak can vermesine neden oluyor, şikâyet etmesinler diye ailelerini tehdit ediyorlar, olur da şikâyet olursa devlet içindeki güçleriyle olaya müdahil olup konuyu kapatıyorlar. İktidarın cemaat ve tarikatlara teslim ettiği bu düzen bir milli güvenlik sorunudur. Biz, başka Enesler olmasın diye laik ve bilimsel eğitimi savunmaya devam edeceğiz. Enes'in kemikleri sızlamasın diye bu konuyu unutturmayacağız. Devran döndüğünde Enes gibi binlerce genci bu ıstırabı yaşatanlardan hesap soracağız. FETÖ'ye dokunan yanar zihniyeti başka cemaatler aracılığıyla sürdürülüyor. Enes'in davası kapanmayacak.