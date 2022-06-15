Cumhuriyet gündeme getirmişti: Boğaziçi'ndeki verilerin paylaşılacağı iddiası Meclis gündeminde

15 Haziran 2022 Çarşamba, 13:16

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Cumhuriyet gazetesinin manşetine taşıdığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum yönetimi tarafından Bilgi Teknolojileri Kurulu’nun kapatılarak yerine Bilgi İşlem Dairesi oluşturulduğu ve başkanlığına da Üsküdar Belediyesi’nden bir kişinin getirildiği iddiasını Meclis’e taşıdı.

Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Özdemir'in önergesinde söz konusu iddiayla ilgili birçok sorunun yanıtı istendi. Sorular şöyle:

*Boğaziçi Üniversitesi yönetimi tarafından Bilgi Teknolojileri Kurulu’nun kapatılarak yerine Bilgi İşlem Dairesi oluşturulduğu, başkanlığına da Üsküdar Belediyesi’nden bir kişinin atandığı doğru mudur?

*Üniversite yönetimi söz konusu kişinin görevlendirmesini hangi kriterlere ve liyakate göre yapmıştır?

*Söz konusu kişinin tercih edilmesinin özel bir nedeni var mıdır?

*Görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kurulu üyelerinin araştırmasıyla ilgili bilgilerin basına sızdırılması konusunda başta Genel Sekreterlik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmak üzere ilgili Rektörlük kurumları nezdinde bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa bunun gerekçesi nedir?

*Üniversitenin bilgi teknolojileri sistemlerini veya hesaplarını kullanan mevcut öğrenciler veya mezunlar ile, akademik ve idari personelin kişisel verilerinin bulunduğu veri tabanlarına, öğrencilerin, mezunların, akademik ve idari personelin onayı olmadan özel bir şirkete erişim izni verildiği iddiaları doğru mudur?

*Üniversite sunucularının admin şifrelerinin özel bir firmaya verildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu kararları kim hangi yetkiye dayanarak almıştır?

*Bilgi Teknolojileri Kurulu başkanı ve üyeleri hangi gerekçelerle görevlerinden alınmıştır?

*Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı mevcut Bilgi Teknolojileri Kurulu üyelerinin tasfiye edilmesi amacıyla mı kurulmuştur? Haber Merkezi