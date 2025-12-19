Cumhuriyet gündeme getirmişti : Çocuk evliliğini savunan Nureddin Yıldız ders veremedi

Gazetemiz Cumhuriyet; “6 yaşındaki kız çocukları evlenebilir” diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız’ın Bursa İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde evlilik dersleri vereceğini gündeme getirmişti. Nureddin Yıldız; dersleri vakfının genç evlilik ve destek tasarımı olan “Bir Ömür Okulu” kapsamında Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İnegöl Temsilciliği’nin de katkısıyla 18 ila 35 yaş arasındaki gençlere yönelik lisenin konferans salonunda vermesi hedefleniyordu. Yıldız’ın “Evliliğin Temeli: İman” adlı ilk dersini ise bu akşam saat 20.15’te vermesi planlanıyordu.

EĞİTİM-İŞ HAREKETE GEÇTİ

Gazetemiz Cumhuriyet’in haberiyle Türkiye’nin gündemine oturan gerici tasarıma karşı Eğitim-İş ise harekete geçti. Eğitim-İş Bursa Şubesi; bugün lisenin önünde saat 19.30’da eylem yapma kararı aldı. Şubeden “Çocuk Evliliği Suçtur! Savunulamaz!” başlığıyla yapılan çağrıda; “6 yaşındaki çocukların evlendirilmesi ve kadınların dövülebileceği gibi gerici fikirleri savunan Nurettin Yıldız’ın bu akşam İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde vereceği konferans derhal iptal edilmelidir. Eğitim-İş Bursa Şubesi olarak saat 19.30’da İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde bu gerici fikirleri protesto edeceğiz. Tüm halkımızı okulun önünde toplanmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

YILDIZ DERS VERMEDİ!

Bu gelişmelerin ardından ise AGD İnegöl Temsilciliği’nden açıklama geldi. Temsilcilik Yıldız’ın gerici dersilerinin ileri bir tarihe ertlendiğini açıkladı. Temsilciliğin açıklamasında; “Bir Ömür Okulu projesinin temsilciliğimizin ev sahipliğiyle İnegöl’de yapılacak ilk programının yalan ve çarpıtma haberler sonucunda olayın farklı bir mecraya sürüklenmemesi nedeniyle program ileri bir tarihe ertlenmiştir” açıklaması yapıldı.