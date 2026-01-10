Cumhuriyet gündeme getirmişti: İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki 'dijital şiddet' skandalında 1 tutuklama

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencileri hedef alan ciddi bir kişisel veri ihlali ortaya çıktı.

Üniversitenin resmi kayıtlarında yer alan öğrenci fotoğraflarının izinsiz biçimde kullanılarak “en seksi” ve “en çirkin” gibi ifadelerle sıralandığı bir internet sitesinin yayıma sokulduğu öğrenildi.

Sosyal medyada tepkilerin büyümesinin ardından üniversite yönetimi suç duyurusunda bulunurken internet sitesi kapatıldı.

2 KİŞİ SERBEST, 1 TUTUKLAMA

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne kayıtlı olan kadın öğrencilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilip, bir internet sitesine sızdırılması ve buradan paylaşılması ile iddiasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ile bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma ve sisteme veri yerleştirme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta Sakarya ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yiğit Efe İren tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.