Cumhuriyet gündeme getirmişti... Silivri'deki dev duruşma salonunun inşasına başlandı: İşte ilk görüntüler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yaklaşık 8 ayda hazırlanan 3 bin 739 sayfalık iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Silivri’de yoğun bir hareketlilik başlayacak.

Silivri’deki yargılama trafiği ve yüzlerce sanığı bulunan İBB duruşmalarının yaratacağı yoğunlukla beraber mevcut mahkeme salonlarının kapasitesinin yetersiz kalabileceği tartışması başladı.

Cumhuriyet, geçen ay Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içinde yeni bir salon yapılacağının bilgisine ulaşmıştı.

Silivri’de İBB yargılamalarına özel yeni ve yüksek kapasiteli bir mahkeme salonu yapılması seçeneği, bağlı bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gündemine girmişti.

İBB DAVASI ÖNCESİ İNŞAAT BAŞLADI

Cumhuriyet'in geçen ay gündeme getirdiği "Silivri Cezaevi'ne yeni salon" kulisi resmiyet kazandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile yapılan değerlendirmeler sonrası TOKİ tarafından yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanlı kompleks inşasına başlanıldı.

EN BÜYÜK YARGILAMA ALANI OLACAK

Buna göre 3 bin 240 metrekare büyüklüğündeki tek parça salon, 2 bin 295 kişi kapasiteye sahip olacak ve tamamlandığında Türkiye’nin en büyük yargılama alanı olacak.

Salon; 555’i sanık, bin 268’i avukat ve 472 izleyiciyi aynı anda ağırlayabilecek şekilde tasarlandı. Güvenlik planlaması kapsamında duruşmalarda 509 jandarma görevlisi, sanıklar yeraltı tünelleriyle temassız biçimde salona aktarılacak.

İNŞAATTAN İLK GÖRÜNTÜLER

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde başlayan inşaatın ilk görüntüleri de paylaşıldı.

İşte inşaattan ilk kareler...