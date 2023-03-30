Cumhuriyet gündeme getirmişti: Torba yasadaki 36.madde tekliften çıkartıldı

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 15:24

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 15:24

AKP’nin sağlık alanında düzenlemeler içeren 38 maddelik yasa teklifi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşüldü.

Cumhuriyet’in gündeme getirdiği ve doktorların “meslek icrası esnasında ölüme veya engelliliğe neden olmaksızın sağlığın kısa süreli ve geçici olarak bozulmasına yol açmak” gerekçesiyle meslekten 15 günden 3 yıla kadar men edilmesini öngören teklif komisyondan geçmedi.

Komisyon görüşmelerinde bulunan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) aktardığına göre bu sorunu içeren 36’ncı madde muhalefet ve TTB’nin itirazı sonrası geri çekildi.

TTB’den yapılan açıklamaya göre 36’ncı maddenin yanında 3, 6 ve 27’nci maddeler de tekliften çıkarıldı. Açıklamada, “Amacı belli olmayan, halk sağlığını gözetmeyen ve hekimlik değerleriyle bağdaşmayan yasa tasarısı tümüyle geri çekilmelidir” denildi.