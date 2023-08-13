İŞKUR TYP alımları başladı mı? 2023 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman? İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır?
İŞKUR TYP alımları heyecanla bekleniyor. İŞKUR TYP başvuru tarihleri 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi öncesi araştırılıyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde güvenlik görevlisi ve temizlik personeli istihdam edilmesi bekleniyor. Peki, İŞKUR TYP alımları başladı mı? 2023 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman? İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır?
Okullarda çalışmak için binlerce güvenlik ve temizlik personeli İŞKUR TYP alımlarını heyecanla bekleniyor. İŞKUR TYP başvuru 2023 şartları ve tarihleri personel alımı ilanı ile birlikte araştırılmaya başladı. Peki, İŞKUR TYP alımları başladı mı? 2023 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman? İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
İŞKUR TYP ALIMLARI BAŞLADI MI?
MEB bünyesinde alınacak destek personeline ilişkin ilan henüz yayımlanmadı. Bu yıl da kısa zaman içerisinde başvuru ve yerleştirme sürecinin gerçekleşmesi bekleniyor.
İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplum Yararına Programlar, çerçevesinde MEB bünyesine dahil edilecek güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımlarına dair ilanlar henüz duyurulmadı.
İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kuruma kayıtlı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
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