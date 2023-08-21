Yayınlanma: 21.08.2023 - 12:47

Güncelleme: 21.08.2023 - 12:47

İŞKUR üzerinden başvurularını yapmak isteyen adaylar arama motorlarında tarih araştırmalarına devam ediyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) projesi kapsamında İŞKUR, bu yıl da okullar için personel alımı yapacak. Peki, İŞKUR temizlik görevlisi alımı başvuruları başladı mı? İŞKUR temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? 2023-2024 İŞKUR TYP başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TYP kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine alınacak destek personeliyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

