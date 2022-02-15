Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 'Türkiye'nin en büyüğü' diyerek duyurdu

15 Şubat 2022 Salı, 18:44

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Maden Kısabekir Sahasında bulunan zengin rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili 1 Mart’ta yapılacak ihale hakkında TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Erol, “Konuyla ilgili Elazığ’da yoğun bir siyasi birliktelik oluştu. Bütün siyasi parti il başkanları, AK Parti’nin MHP’nin, CHP’nin, İYİ Parti’nin DEVA Partisi’nin bütün siyasi partilerin il başkanları da aynı şekilde bu ihale şartnamesiyle bu ihalenin yapılmasının doğru olmadığını kamuoyuna açıkladılar. Elazığ Ticaret Odası, Elazığ Sanayi Odası, Elazığ Belediye Başkanı, Sivil Toplum Örgütleri bu ihalenin bu şartnameyle yapılmasına tepki verdi, doğru değil dediler” dedi.

ÜLKENİN YERALTI ZENGİNLİKLERİ ÇIKARILMALI EKONOMİYE KAZANDIRILMALI”

Maden ilçesinde bulunan yeni sahaların Türkiye ekonomisi için oldukça önemli olduğunu altını çizen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, böylesi milli bir servetin ülke ve bölge ekonomisine kazandırılması gerektiğini kaydetti. Erol, “Tabiki bu ülkenin yeraltı zenginlikleri çıkarılmalı ekonomiye kazandırılmalı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne madenlerin çıkarılmasına karşıyız ne de servet düşmanlığımız var.

Madenlerimiz bir ülkenin milli kaynağıysa, milli değeriyse bu madenler özel girişimlere, şirketlere peşkeş çekilmeden milli değerlerimizle, hazinemize, devletimizin kasasına bunu bizim sokmamız lazım” dedi.

“DEVLET KAMU ORTAKLIĞI OLMALI”

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden’de bulunan yeni sahaların kamu özel sektör ortaklığının geliştirilerek işletilmesini talep etti. Erol,

“Amacımız şu: burada Devlet-Kamu ortaklığı olmalı.

Yüzde 51 devletin olmalı, %49 özel teşebbüsün olmalı.

Mesela Maliye Bakanı diyor ki, yastık altında 5 ton altın var ekonomiye kazandıralım, getir faiz vereyim. Hani faize kaşıyız ya. Peki, onu yapacağınıza buraya %51’ini devlet işlesin %49’unu halka arz edin. İnsanlar altını bozdursun.

Elazığlı hemşehrilerimiz, yurttaşlarımız, gelsin buradan hisse alsın ve kar ortağı olsun. Devletin işin içinde olmadığı, devletin kazanç elde etmediği bir özelleştirme mantığı bir peşkeş mantığı” ifadelerini kullandı.

“TALEBİMİZ İKİ İHALENİN BİRBİRİNDEN AYRILMASI”

İhalenin Adıyaman Çelikhan’daki ayrı bir saha ile birleştirildiğini belirten Erol, “ihalenin ayrılması gerekiyor” dedi.

Erol, “Adıyaman Maden sahası sınır komşumuz değil. Sınır komşumuz Malatya, Diyarbakır. Peki, bu ihaleyi niye birleştiriyorsun? İki farklı il. Yani sınır il olsa oradaki maden yatağının damarı diğer ilde de olmuş olsa dersin ki proje bütünlüğü var iki ihaleyi birleştirelim farklı iller. Talebimiz iki ihalenin birbirinden ayrılması. Elazığ’daki ihaleyi farklı yapın Adıyaman’daki ihaleyi ayrı yapın. İdare şartnameyle asla ihale yapılmamalı. Bu idare şartname ihalenin kimin alacağını kimin gireceğini resmen tarif etmiş. Yarın noterden ben bu firmanın hangi firma olacağını noterden tutanak haline getireceğim ve kasama koyacağım. Hatta Meclis Genel Sekreteriyle teslim edeceğim. Hangi firma alacak. Tabii o firmanın yan firmaları da olabilir. Bizim talebimiz ülkemiz adına kamu adınadır, devleti zarara uğratmayın” dedi.