Cumhuriyet'in 102. yaşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda coşkuyla kutlandı: Yurttaşlara 'Türk bayrağı rozeti' hediyesi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kutlama etkinliği, saat 10.00'da “Cumhuriyet’in Müziği” konseri ile başladı.

Giden katı iç hatlar kapısının önüne konumlandırılan “Cumhuriyeti biz böyle kazandık” temalı fotoğraf alanının önünde gerçekleştirilen etkinlikte, yolcular trionun seslendirdiği eserlere eşlik ederek, kutlamalara katıldı.

Havalimanının giden yolcu katında Kurtuluş Savaşı'ndan temsiller, ay yıldız ve Atatürk görselinden oluşan fotoğraf çekim alanı, pek çok yolcunun uğrak noktası oldu.

Seyahatleri sırasında bu özel güne ilişkin hayatlarında iz bırakmak isteyen misafirler, hazırlanan alanda bol bol fotoğraf çekti.

Kutlamalara eşlik eden misafirlere, günün anısına Türk bayrağı ve ISG bayrağından oluşan rozetler hediye edildi.