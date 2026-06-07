Cumhuriyet’in gündeme getirdiği ve belediyenin karşı çıktığı RES projesi onay aldı: Katliama izin çıktı

Cumhuriyet’in geçen aylarda gündeme getirdiği Eskişehir Tepebaşı’ndaki rüzgâr enerji santralı (RES) projesi onaylandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aksa Enerji tarafından yapılacak projeye “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildiğini duyurdu.

Projeye ilişkin inceleme değerlendirme komisyonu, 24 Mart’ta toplanmıştı. Bakanlığa sunulan ÇED raporuna göre projeye 714 milyon TL harcanacak. Bununla birlikte alana 18 türbin dikilecek. Proje süreci daha önce 28 türbin için başlatılmış, revizyonun ardından düşürülmüştü.

Proje alanı 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına göre tarımsal niteliği korunacak alan, orman ve meradan oluşuyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (TKGM) parsel sorgu sisteminde ise alan orman, tarla ve mera vasfından oluşuyor. Şirketin projesi onaylandı ancak henüz ne kadar ağacın kesileceğine ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor. Rapora göre, daha sonra yapılacak çalışmaların ardından kesim sayısı netleşecek. Türbinlerin dikileceği noktaların dışında alana ekipmanların götürülebilmesi için büyük TIR’lar girecek. TIR’ların bölgeye ulaşması için de yol açma çalışmaları yapılacak.

GÖRÜŞLERE BAŞVURULDU

Projeye ilişkin resmi kurumların da görüşlerine başvurulmuştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nın yedi sayfalık görüşünde hazırlanan ÇED raporundaki yetersizliklere dikkat çekildi.

Bilimsel ve teknik açıdan yetersiz olduğu belirtilirken projeye uygun görüş verilmediği aktarıldı.

Görüşte, “Proje sahasının geniş bir alanı kapsaması, bu alanın önemli bir bölümünün orman, mera ve tarım vasıflı olması, teknik değerlendirmelerle birlikte beş bin adede ulaşabileceği görülen ağaç kesimi sonucu karbon yutak kapasitesinin azalması, endemik türler üzerinde kayıpların oluşması gibi olumsuz etkilerin ortaya çıkacağı kanaatine varılmıştır” dendi.

Görüşte projenin sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir enerji üretim modeli olarak değerlendirilemediği de belirtildi. Ayrıca projeyle sağlıklı çevrede yaşama hakkı açısından ciddi ve geri dönüşü olmayan etkilerin olacağı vurgulandı.

15 AY MONTAJ

Şirket projenin ömrünün 49 yıl olcağını açıklarken inşa çalışmalarının ilk 20 ayında hafriyat işlemleri yapılacak, 15 ayında ise türbin montajı, 11 ayında kurulum, daha sonra elektrik tesisatlarının bağlantısı gibi işlemler yapılacak.