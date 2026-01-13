Cumhuriyet’in 'LGS skandalı' haberi yargıda: Can Uğur’un duruşması 17 Eylül’e ertelendi

Gazeteci Can Uğur’un ilk duruşması, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Avukatı Enes Ermaner, dört ay önce düzenlenen ancak hâlâ müvekkiline iletilmeyen iddianamenin kendisine tebliğ edilmesini talep etti. Ayrıca, Uğur'un bir sonraki celsede hazır bulunacağını kaydetti.

Duruşma savcısı, eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme de iddianamenin Haber Müdürümüz Uğur’a tebliğ edilmesine karar vererek duruşmayı 17 Eylül saat 11.50’ye erteledi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet’in 17 Haziran 2025’te yayımladığı, “1 milyon öğrencinin kaderiyle mi oynandı? LGS soruları sınav bitmeden WhatsApp grubunda paylaşıldı iddiası” başlıklı haberde, sınavın devam ettiği sırada bir WhatsApp grubunda soru ve cevapların paylaşıldığı iddiası gündeme getirilmişti. Haberde, sınav güvenliğine dair oluşan kuşkular aktarılmış, MEB’in resmi açıklamasına da yer verilmişti.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyundaki tartışmaların ardından yaptığı açıklamada, soruların belirlenen zamandan önce “resmî olmayan yollarla” paylaşıldığı iddialarını kabul etmiş; ancak bunun sınavın bütünlüğünü etkileyecek ölçüde bir ihlal olmadığını savunmuştu.

SAVCILIKTAN “YANILTICI BİLGİ YAYMA” SUÇLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine hazırlanan iddianamede, Can Uğur’un haberinde “gerçeğe aykırı bilgilerle kamuoyunda endişe yarattığı” iddia edildi.

Savcılık, Uğur’un eylemini Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” kapsamında değerlendirdi.

İddianamede söz konusu madde şöyle hatırlatıldı:

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

Savcılık, kamu davası açılmasına yeterli şüphe bulunduğunu belirterek yargılamanın mahkeme takdirine bırakılmasını istedi.

İddianameden talep bölümünde şu ifadeler yer aldı:

“Şüphelinin ayrıntısı yukarıda yazılı yayınlar ile atılı suçu işlediği kanaatine varılmakla; yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin açık yargılamasının mahkemenizde yapılarak delillerin takdiri mahkemenize ait olmak üzere anılan sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA,TCK 53. maddesi gereğince belli hakları kullanmaktan YOKSUN BIRAKILMASINA, karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”