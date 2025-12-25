Cumhuriyet’in manşetine ‘itibar suikastı’ dendi, cemaatler yine kollandı: Laiklik Meclisi’nden Cumhuriyet’e destek

Gazetemiz Cumhuriyet’in 9 Aralık 2022’deki “Atatürk’ün kapattığı tarikatlar son 20 yılda vakıf kimliğiyle yeniden doğdu: AKP karanlığı ülkeyi boğuyor” manşeti nedeniyle eski muhabirimiz Sefa Uyar hakkında açılan davada “itibar suikastı” gerekçesiyle 70 bin TL’lik tazminata mahkûm edildi.

Laiklik Meclisi’nden muhabirimize ve gazetemize destek açıklaması yapıldı.

‘SUÇ İŞLEYEN UYAR DEĞİL, İŞBİRLİĞİ YAPANLARDIR’

Meclisten yapılan açıklamada; “30 Kasım 1925’te kabul edilen ve 13 Aralık 1925 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı ‘tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması’na ilişkin yasayla yasaklanan tarikat ve cemaatler özellikle son yirmi küsur yıldır faaliyetlerini dernek ve vakıf adı altında arttırarak sürdürmektedir. Siyasi iktidar, Anayasayı ve devrim yasalarını fütursuzca ayaklar altına almakta, başta eğitim olmak üzere, her alanda iş birliği yaptığı tarikat cemaat uzantısı yapılara bütün kamu kurumlarının kapılarını sonuna kadar açmaktadır. Dolayısıyla, suç işleyen, bu karanlığı ortaya koyan Sefa Uyar değil, tarikat ve cemaatler ile işbirliği yapanlar, bu yapıları kamu kurumlarına sokanlardır. Karşı devrimci bu saldırıyı durdurmanın yolu laikliği yeniden kazanmaktır. Üyemiz Sefa Uyar’ın yanındayız. Laiklikten vazgeçmiyoruz” denildi.