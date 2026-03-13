Cumhuriyet'in usta isimleri Emre Kongar ve Ataol Behramoğlu'ndan 'İlber Ortaylı' mesajı

Bir süredir hastanede tedavi gören, son olarak da entübe edildiği açıklanan Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ortaylı'nın vefatı sonrası Cumhuriyet Gazetesi yazarları Emre Kongar ve Ataol Behramoğlu, mesaj paylaştı.

"SEVGİ VE DOSTLUKLA DOLU SESİNİ DUYMUŞ OLMAYA ŞÜKREDİYORUM..."

Behramoğlu'nun mesajı şöyle:

"Ender bir akıl, bilgi ve duygu insanını kaybettik. Üniversitede bize Rusça’yı bir anne sıcaklığıyla öğreten sevgili Şefika Ortaylı hocamızı evinde ziyaret ettiğimizde ilk kez karşılaştığım o sırada her halde on dört- on beş yaşlarındaki oğlu İlber’in geleceğin büyük tarihçisi İlber Ortaylı olacağımı bilemezdim. Kitaplarından İMPARATORLUĞUN EN UZUN YÜZYILI adını taşıyanı bende hem tarih, hem felsefi anlamda ufuk açmıştır. Demek ki zaman tarih bakımından da görece bir kavramdı… Tarih bilimi bakımından yepyeni bir yaklaşımdı bu.

Hastaneden kızı sevgili Tuna’yla birlikte beni aradığında benim Rus edebiyatı tarihi okumakta olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Bugün bu konuda Rusya'da bile böyle içten, böyle rahat bir üslupla, bu etkililikte bir şey yazılabileceğini sanmam." Aynı konuşmada, Tuna’yla birlikte beni Ada'da mutlaka ziyarete geleceğini söyledi. Kısmet değilmiş ne yazık ki... Sevgili arkadaşımın bir kaç cümleyle de olsa, yaşamakta olduğu sağlık sorununa karşın sevgi ve dostlukla dolu sesini duymuş olmaya yine de şükrediyorum."

"TARİHİ GENİŞ KİTLELERE SEVDİREN BİR AKADEMİSYENDİ"

Kongar ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarih hazinesi göçtü! Hiç ölmeyecekmiş gibi zulüm yapan hırsız zalimlere uyarı: Yaşarken yaptığınız hırsızlıklar ve zulümler öldükten sonra da lanetle anılmanıza yol açarlar ve mezarınızın üzerinde, hayalet gibi, insanlık var oldukça yaşarlar! İlber, toplumsal ve siyasal eleştiri olarak sürekli bir biçimde bu ilkeyi anımsatırdı. Haklı olarak mediokrasiye ve cehalet egemenliğine karşı eleştirel bir isyankârlık içinde, tarihi geniş kitlelere sevdiren bir akademisyendi. Kızının doğum gecesi, birlikte Rendalarda yemekteydik. Tedavi sürecinde de karşılaşır sohbet ederdik. Başta kızı ve eşi olmak kaydıyla, bütün sevenlerine baş sağlığı diliyorum."