Cumhuriyet Incel dosyasını açıyor

Yayınlanma: 14.10.2024 - 20:00

Güncelleme: 14.10.2024 - 20:07

Son dönemde Türkiye’de "Incel" toplulukları, cinsiyetçilik ve toplumsal şiddet konularında tartışmalara yol açtı. Incel, İngilizce "involuntary celibate" (zorunlu bekârlık) teriminin kısaltması olup, romantik ya da cinsel ilişkiler kuramayan bireyleri tanımlar. Bu grupların üyeleri, genellikle toplumsal dışlanma, yalnızlık ve duygusal tatminsizlik gibi duygularla bir araya geliyor.

Türkiye’deki Incel toplulukları, ekonomik zorluklar ve sosyal eşitsizlikler ile doğrudan ilişkilidir. Bu gruptaki erkeklerin çoğu,kadınlarla sağlıklı ilişkiler kurmakta güçlük çeken bireylerdir. Kadınlarla yaşanan bu sorunlar, zamanla cinsiyetçi söylemlerin ve nefretin artmasına neden olabiliyor.

İnternetin yaygınlaşması, Incel topluluklarının görünürlüğünü artıran önemli bir faktördür. Sosyal medya platformları, bu grupların birbirleriyle etkileşim kurmasına ve radikalleşmesine olanak sağlamakta. "Yankı odaları" olarak adlandırılan bu mekanizmalar, cinsiyetçi ve şiddet içerikli söylemleri pekiştiriyor.

Araştırmalar, Incel topluluklarına mensup bireylerin yüksek oranda psikolojik sorunlar yaşadığını gösterdi. Depresyon, kaygı bozukluğu ve intihar eğilimleri yaygındır. Bu ruhsal sorunlar, zaman zaman şiddet içerikli davranışlara dönüşebilmektedir. Kadınlara karşı duyulan öfke, cinsiyetçi ideolojilerin güçlenmesine ve kadınları hedef alan suçların işlenmesine zemin hazırlayabilir.